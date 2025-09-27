Türk Battaniyeleri Almanya'yı Isıttı: 2020-2024'te 39,4 Milyon $ İhracat

Türk battaniyeleri Almanya'yı en çok ısıttı

SEDA TOLMAÇ - Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolar değerinde "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ihracatı yaparken, en fazla satışın 39,4 milyon dolar ile Almanya'ya gerçekleştirildiği belirlendi.

AA muhabirinin derlemesine göre, Türkiye tekstil sektöründe moda ve marka odaklı, katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Ev tekstili öne çıkarken; havaların soğumasıyla battaniye talepleri hem iç hem dış pazarda artış gösteriyor. Türkiye bu alandaki ihracatıyla dikkat çekerken, ürün bazında önemli bir dış ticaret fazlası elde etti.

Dış ticaret fazlası ve 7 aylık veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2020-2024 döneminde battaniye ihracatı 285,8 milyon dolar olurken, aynı dönemde ithalat 29,4 milyon dolar seviyesinde bulundu. Böylece söz konusu ürün grubunda 256,4 milyon dolar dış ticaret fazlası kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise ihracattan 21,6 milyon dolar gelir elde edilirken, ithalat için 5,3 milyon dolar harcandı ve 16,3 milyon dolar dış ticaret fazlası sağlandı.

Başlıca alıcı ülkeler

2020-2024 döneminde Türkiye'nin battaniye ihracatında ilk sırayı Almanya (39,4 milyon $) aldı. Almanya'yı sırasıyla Mısır, Irak, Hollanda ve ABD takip etti. Ocak-temmuz döneminde ise en fazla ihracat yine Almanya'ya yapıldı; bu ülkeye 7 ayda 2,8 milyon dolar tutarında battaniye ve seyahat battaniyeleri satıldı. Almanya'yı 2,6 milyon dolar ile ABD ve 1,9 milyon dolar ile Mısır izledi.

Yıllara göre ihracat ve ithalat (2020-2024)

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıldaki "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ticareti şöyle gerçekleşti:

2020 - İhracat: 48.246.586 $, İthalat: 4.102.260 $

2021 - İhracat: 61.590.569 $, İthalat: 3.752.333 $

2022 - İhracat: 69.403.284 $, İthalat: 3.578.022 $

2023 - İhracat: 58.228.115 $, İthalat: 7.406.139 $

2024 - İhracat: 48.326.415 $, İthalat: 10.567.793 $

Toplam (2020-2024) - İhracat: 285.795.009 $, İthalat: 29.406.547 $

Türkiye'nin battaniye ihracatındaki bu performans, sektörün katma değerli üretim kapasitesi ve dış pazarlarda artan talebin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.