Türk Bilim Ekibi Kutuplar Arası Atmosfer ve Okyanus Gözlemleri Gerçekleştirdi

Türk bilim insanları, 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde kutuplar arası atmosfer ve okyanus gözlemleri yaptı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:54
Türk bilim insanları, 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ile Kuzey ve Güney Kutbu'ndaki atmosferik ve okyanus sistemlerine dair önemli gözlem ve ölçümler gerçekleştirdi. Sefer, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonuyla düzenlendi.

Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu Kuruldu

Bu sefer, kutuplar arası ilk defa kurulan otomatik meteorolojik gözlem istasyonu ile seyir boyunca düzenli atmosfer verisi toplandı. Bu istasyon sayesinde, atmosfere dair meteorolojik parametrelerin, Arktik'ten Antarktika'ya farklı noktalar üzerinden ölçülmesi sağlandı.

Küresel Değişimlere Entegre Bilimsel Veriler Elde Edildi

Deniz derinliklerine uzanan geniş çaplı veri toplama çalışmaları kapsamında, GNSS sinyalleri kullanılarak atmosferdeki su buharı miktarı ve atmosfer-okyanus etkileşimleri incelendi. Tüm bu çalışmalar, iklim değişikliğinin ve deniz seviyesi değişimlerinin anlaşılması için kritik öneme sahip veriler sunuyor.

Seferin Önemine Dikkat Çekildi

Seferin bilimden sorumlu lider yardımcısı Doç. Dr. Erhan Arslan, "Bu seferde, kutuplar arası meteorolojik gözlem ölçümleri başlatmış olduk. Elde edilen veriler, gelecekteki seferlerin planlanması ve atmosfer ile okyanus ilişkilerinin daha iyi anlaşılması için hayati önem taşıyor" dedi.

Düzenli Gözlemler ile Veri Setleri Genişletiliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden sefer katılımcısı Dr. Adil Enis Arslan, bir saniye aralıklı yüksek yoğunluklu GNSS ölçümleri yaparak, atmosfer ve okyanus ilişkisine dair hassas konum bilgileri elde ettiklerini belirtti. Bu veriler, iklim değişikliğinin ve su altındaki mikro kirleticilerin etkilerinin net bir şekilde ortaya koyulmasına yardımcı olacak.

Askeri ve Bilimsel Katkıların Önemi Vurgulandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Deniz Yüzbaşı Mustafa Kanat ise, "Arktik bölgesi, dünyadaki en zorlu deniz ve meteorolojik şartların bulunduğu yerlerden biri ve Türk denizciliğinin uluslararası alandaki temsili için önemli bir fırsat sunuyor. Bu cetvelin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye sözlerine ekledi.

Kutup bölgelerinde yürütülen bu disiplinli veri toplama çalışmaları sayesinde, iklim değişikliğinin küresel etkileri daha iyi anlaşılabilir hale geliyor. Türk bilim insanlarının oluşturduğu bu altyapı, gelecekteki seferlerin planlanmasında ve atmosfer, okyanus, buzullar arasındaki karmaşık etkileşimlerin daha net bir şekilde modellenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

