Türk Boğazlarından Geçişler Rekor Kırıyor

Türk Boğazlarından Geçişler 20 Yılda Hız Kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından geçen gemi sayısının son 20 yılda 1,9 milyon olduğuna dikkat çekti. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise İstanbul ve Çanakkale boğazlarından toplam 65 bin 807 gemi geçiş yaptı.

2024 Ocak-Eylül Dönemi Verileri

Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında oksijen döneminde gerçekleşen gemi hareketleri hakkında şu önemli verileri paylaştı:

Çanakkale Boğazı: Eylül ayında 3,760 gemi geçiş yaptı. Geçişlerin 860'ı tehlikeli yük taşıyan tankerlerdir.

Eylül ayında 3,760 gemi geçiş yaptı. Geçişlerin 860'ı tehlikeli yük taşıyan tankerlerdir. Taşınan Yük: Çanakkale Boğazı'ndan taşınan toplam yük 47 milyon 343 bin 491 ton oldu.

Çanakkale Boğazı'ndan taşınan toplam yük 47 milyon 343 bin 491 ton oldu. Gemi Sayısındaki Artış: Ocak-eylül döneminde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 34,646’ya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 34,646’ya ulaştı. İstanbul Boğazı: Eylül ayında 3,302 gemi, yılın 9 ayında ise toplam 31,161 gemi geçiş yaptı.

Tehlikeli Yük Taşımacılığı

Bakan Uraloğlu, bu gemi geçişlerinin Türkiye'nin uluslararası deniz taşımacılığındaki rolünü pekiştirdiğini ve ekonomiye büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşımaya devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.