Türk Devletleri Arasında Fintek İşbirliği Platformu Kuruldu

Türk Devletleri, finansal teknolojiler alanında işbirliğini kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu'nun daha da gelişeceğini ve büyüyeceğini duyurdu.

İmza Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

Platformun imza töreni, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde yapıldı.

Aşan, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının her alanda ortaklıklar tesis etmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Dünyanın mevcut gidişatında, birlikte destekleşerek var olmalıyız'' dedi. Aşan, olabilecek en küçük alanda bile birlikler ve ortaklıklar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Tecrübe Paylaşımı ve Dijital Alanlarda İşbirliği

Aşan, fintek alanında bazı ülkelerin gelişmeleri için daha fazla mesafe kat etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Ülkeler arasında tecrübe aktarımının son derece faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, dijital alanda da benzer bir işbirliği ortamı oluşturulmasının gerekliliğini dile getirdi.

TÖDEB Başkanı Bilgetekin'den Değerlendirme

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, bu platformun sadece Türk Devletleri arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmekle kalmayacağını, Avrupa'dan Asya'ya uzanan yeni ekonomik ilişkilerin kapısını açacağını kaydetti. Ayrıca, Ticaret hacminin finans teknolojileri ile güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan AzFina Başkanı Talibov'un Görüşleri

Azerbaycan Fintek Derneği Başkanı Ruslan Talibov, platformun bölgeler arasındaki köklerin birleşmesi ve gelişmesini sağlayacağını belirtti. Talibov, Türkiye'nin girişimiyle başlatılan bu platformun, kardeş devletlerin işbirliğinin devamı için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İmza töreninin ardından ''Türk Devletleri Arasında Fintek ve Ödemeler Ekosisteminin Güçlendirilmesi ve İşbirliği Fırsatları'' konulu bir panel düzenlendi.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, törene katılarak konuşma yaptı.