Türk Devletleri Teşkilatı'nda Ticaret ve Ekonomi Toplantısı

Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 13. Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bolat ve kendisine eşlik edecek heyet, toplantıda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan hükümetlerinin bakanları ve üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Toplantının Gündemi

Bu önemli buluşmada, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" ve "TDT 2022-2026 Strateji Belgesi" çerçevesinde bölge içi ticaret, yatırımlar, lojistik, gümrükler, helal akreditasyon, enerji ve diaspora konularında iş birliği imkanları masaya yatırılacak.

Toplantı sırasında, Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesini sağlamak için atılması gereken adımlar, tüm paydaşlarla değerlendirilecek.

İhracat ve İthalatta Görülen Artışlar

Türkiye'nin TDT üyesi ve gözlemci ülkelere yönelik ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre %20 artış göstererek 14,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat ise %11 artışla 17,2 milyar dolara yükseldi, ülkenin ticaret hacmi 31,5 milyar dolara yaklaştı.

Türk müteahhitlik firmaları, Türk cumhuriyetlerinde bugüne kadar toplamda 113,7 milyar dolar değerinde 2 bin 720 projeye imza attı. İkili ticarette denge sağlanması ve cumhurbaşkanlarının belirlediği ticaret hedeflerinin %10 oranında gerçekleştirilmesi tarafların öncelikleri arasında yer alıyor.