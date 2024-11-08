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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Anlamlı Hatıra Parası

TDT'nin hatıra parası, üye devletler arasındaki bağı simgeliyor ve özel bir tasarımla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:51
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Anlamlı Hatıra Parası

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Özel Hatıra Parası

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel bir hatıra parası tasarladı. Bu paranın yaratımında, Türk devletleri arasındaki sağlam bağlar ve iş birliği vurgulandı.

Tasarım Detayları

Hatıra paranın ön yüzünde, TDT'nin logosunu çevreleyen 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor. Her köşesi, teşkilatın değerlerini ve ülkeler arasındaki bağı temsil eden dokuz farklı anlam taşıyor: merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmek.

Arka Yüzdeki Temalar

Paranın arka yüzünde, TDT üyesi ülkelerin bayrakları bir döngü içerisinde yer alırken, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ifadesi görülüyor. Bu slogan, ülkeler arasındaki maddi ve manevi birliği simgeliyor.

Hatıra Paranın Özellikleri

Hatıra parası, 38,61 milimetre çapında ve 23,33 gram ağırlığında bronz metal üzerine okside olarak basılmıştır. Sınırlı sayıda, yalnızca 5 bin adet üretilmiştir ve tedavül süresi 7 Kasım'dan itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Satış Bilgileri

Hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası üzerinden ve emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya satışa sunulmuştur.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla tasarlandı. Söz konusu hatıra para, Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya piyasaya sunuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla tasarlandı. Söz konusu hatıra para, Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya piyasaya sunuldu.

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