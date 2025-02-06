Türk Diş Malzemesi Üreticileri Dubai'de Fuar Açılışı Gerçekleştirdi

Diş Malzemeleri Sektörü Dubai Fuarında Bulunuyor

Türk diş malzemesi üreticileri, Dubai'de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı'na 40 firma ile katıldı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörde ihracatı artırmak amacıyla yurt dışı tanıtım çalışmaları hız kazanmış durumda.

İhracatta Büyük Hedefler

DİŞSİAD öncülüğünde bir araya gelen diş malzemesi üreticileri, Dubai'de düzenlenen fuarda 40 firma ile temsil ediliyor. 40 firmanın 23'ü, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile ortak kurulan Türk pavyonunda yer aldı. Türk pavyonunun açılışı, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, İKMİB Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Ahmet Ünlü ve İKMİB TİM Delegesi Adil Boz tarafından gerçekleştirildi.

Fuarın Ekonomik Katkısı Bekleniyor

Üç gün sürecek olan fuarın, sektör ihracatına en az 80 milyon dolarlık bir katkı sağlaması öngörülüyor. DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, Dubai'deki fuarın Türk dental sektörü açısından önemli olduğunu belirtti. Uçar, dört yıl önce bu fuara 12 firmayla katıldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl toplamda 40 firmamızla buradayız" dedi.

Yeni Pazar Hedefleri

Uçar, Dubai'de öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmayı planladıklarını ifade etti. Ancak ihracatta yeni pazar arayışlarının yalnızca buralarla sınırlı olmadığını, Güneydoğu Asya'nın da hedef bölgeleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Katılımcı firmaların tamamının üretici olduğunu vurgulayan Uçar, AEEDC fuarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile Güneydoğu Asya'ya ihracat kapısı olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Erkan Uçar, AEEDC fuarının sektör ihracatına en az 80 milyon dolarlık katkı sağlamasını beklediklerini kaydederek, diş malzemeleri sektöründe ihracatı önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türk diş malzemesi üreticileri Dubai'de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı'na 40 firmayla katıldı.