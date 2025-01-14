Türk Eximbank, 2024'te 7,8 Milyar Dolar Kaynak Sağladı

Türk Eximbank, 2024'te toplam 7,8 milyar dolar kaynak sağladı. Genel Müdür Ali Güney, sürdürülebilirlik odaklı projelerin desteklendiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:12
Türk Eximbank, 2024'te 7,8 Milyar Dolar Kaynak Sağladı

Türk Eximbank, 2024'te 7,8 Milyar Dolar Kaynak Sağladı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın 2024 yılı itibarıyla toplam 7,8 milyar dolar kaynak sağladığını açıkladı. Bu kaynakların 3,6 milyar dolarının sürdürülebilirlik kapsamında temin edilen uluslarüstü fonlar ile sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerine dayandığını kaydetti.

Ekonomik Normalleşme Sürecine Katkı

Güney, Türk bankacılık sektörünün 2024 yılını değerlendirirken, 2023 yılı içinde uygulanan sıkı para politikalarının, Türk lirası mevduatlarının payını artırdığını, döviz cinsinden mevduatların ise azaldığını belirtti. Bu durumun, Haziran 2023'te başlatılan ekonomi politikalarının başarısını yansıttığını vurguladı.

Kredi Büyümesi Sınırlı

Ali Güney, 2024 yılı içerisinde uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin finansal sıkılaşma ile birleşerek, kredi büyümesini sınırladığını ifade etti. Bu sıkı politikaların ticari krediler ve tüketici harcamalarında da bir yavaşlamaya yol açtığını belirtti.

Sürdürülebilir Ekonomik Görünüm için Adımlar

Güney, atılan adımların döviz kurunu daha istikrarlı hale getirdiğini, ülke risk primlerinin azaldığını ve uygun maliyetli dış kaynakların temin edilmesini sağladığını açıkladı. Yabancı para kredilerinin, ihracatçı firmalara daha cazip hale geldiğini dile getirdi.

İhracatçılara Verilen Destek

Türk Eximbank, ihracatçı firmalara sağladıkları desteğin sürekli ve etkili olmasına önem verdiklerini vurgulayan Ali Güney, katma değeri yüksek sektörlere ve KOBİ'lere öncelik verdiklerini ifade etti. 2024 yılı hedeflerine ulaşmak için 24 milyar dolar kredi desteği sağladıklarını aktardı.

Sigorta Faaliyetlerinde Yenilikler

Güney ayrıca, 2024 yılının sigorta faaliyetlerinde önemli bir gelişim yılı olduğunu belirterek, hizmet kalitesini artırmak ve destekleri çeşitlendirmek amacıyla dijitalleşme adımlarının atıldığını açıkladı.

2025 Hedefleri ve Strateji

2015 yılı hedefleri ile ilgili olarak Güney, katma değerli ürün ihracatı ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflerini öne çıkardıklarını belirtti. Alacak sigortası ürünlerini yaygınlaştırma çabalarının yanı sıra, dijitalleşme ile başvuru süreçlerini hızlandırarak ihracatçılara daha fazla destek sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

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