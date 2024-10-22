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Türk Eximbank ve Qatar Development Bank Arasında İşbirliği Anlaşması

Türk Eximbank ve QDB, ihracat destekleri için işbirliği anlaşması imzaladı. Projelerde finansman artışı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:50
Türk Eximbank ve Qatar Development Bank Arasında İşbirliği Anlaşması

Türk Eximbank ve Qatar Development Bank'tan İşbirliği Anlaşması

Türk Eximbank ile Katar'ın resmi ihracat destek kuruluşu olan Qatar Development Bank (QDB) arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, iki ülkenin firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelerde destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İşbirliğinin Amaçları

Anlaşma ile Türkiye ve Katar'da yerleşik firmaların, kendi ülkelerinden yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatlarında Türk Eximbank ve QDB tarafından kredi, sigorta ve garanti sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, işlem bazında lider ihracat destek kuruluşunun güvencesi altında konvansiyonel finansman yolları ile faizsiz bankacılık prensiplerine uygun finansman alternatifleri sunulması da öngörülüyor.

Rekabetçiliği Artırma Hedefi

İmza atılan bu anlaşma ile firmaların üçüncü ülkelerde ortak projelerde daha rekabetçi olabilmeleri için ilave finansman kaynaklarına erişimlerinin artırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin ihracat kredi kuruluşları ile de reasürans anlaşmaları yapılmış durumda.

Gelecek Stratejileri

Türk Eximbank, QDB dışında diğer ihracat kredi kuruluşları ve bölgesel/çok uluslu finans kurumları ile stratejik ortaklıklar kurmak adına müzakerelere devam ediyor. Bu adımlar, uluslararası ticaretin ve işbirliklerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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