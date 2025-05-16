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Türk Girişimciler, 3D Gezilebilir Evlerle Yurt Dışına Açılıyor

Türk girişimciler, yapay zeka ile geliştirilen 3D gezilebilir ev uygulamalarıyla yurt dışı pazarlara adım atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:05
Türk Girişimciler, 3D Gezilebilir Evlerle Yurt Dışına Açılıyor

Yerli Girişimden Yenilikçi Çözüm

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyen uygulamalarıyla yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Barış Bal, ortağı Arda Kaya'nın 3 yıl önce yeni taşındığı evde iç mimari dekorasyon ihtiyacının farkındalığını keşfettikten sonra, bu alanda bir çözüm geliştirmek için harekete geçti.

Yapay Zeka ile Tam Otomatik Tasarım

Bal ve Kaya, hızla çalışmalara başlayarak yapay zeka algoritmalarıyla “tam otomatik iç mimari tasarım uygulaması” geliştirdiler. Bu uygulama, kullanıcıların elle çizdiği daire planlarını saniyeler içinde, istedikleri tasarıma uygun hale getiriyor. Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kişilik bir ekiple bu projeyi 3 yıl içinde hayata geçirdiklerini belirtti.

Yurt Dışı Hedefleri

Bal, uygulamanın yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ve şu anda ABD ile İngiltere'de görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Ürünün yurt içindeki satışlarının başladığını ve yurt dışında önümüzdeki aydan itibaren satışa başlamayı hedeflediğini aktardı.

İç Mimariyi Demokratikleştirmek

Gelişmiş pazarlar olan ABD ve İngiltere’ye açılma planlarının ardında, Türk girişimcilerin sağladığı öncü başarıyı sürdürmek olduğu belirtildi. Bal, uygulamanın algoritmasının bir dairenin kat planını alarak iç mimari prensipler doğrultusunda eşya ve dekorasyon planlaması yaptığını belirtti. Bu proje ile amacı, iç mimariyi demokratikleştirmek ve herkesin tarzına uygun yaşam alanları oluşturmak.

Yatırım Desteği ve Gelişim Süreci

Uygulama, Türkiye İş Bankası’nın 100. Yıl Girişim Sermayesi Fonu'ndan destek alırken, şu an TÜBİTAK tarafından da değerlendirilme aşamasında. Barış Bal, “Amacımız, Türk şirketi olarak bu alanda sağladığımız öncü başarıyı devam ettirmek” dedi.

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu...

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu gezilebilir evler sunan uygulamalarıyla yurt dışına açılmayı hedefliyor. Türk girişimci Barış Bal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu...

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu gezilebilir evler sunan uygulamalarıyla yurt dışına açılmayı hedefliyor. Türk girişimci Barış Bal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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