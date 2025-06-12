Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Türk Teknoloji Girişimcileri Londra'dan Yatırım Üstüne Yatırım Alıyor

Londra Teknoloji Haftası'nda yer alan Türk teknoloji girişim firmaları, toplamda 1 milyon dolar değerinde uluslararası yatırım alma başarısını gösterdi. Oyun teknolojileri, temiz enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri üzerine çalışan üç firma, Türkiye'nin temsil edildiği pavyonda, iş fikirlerini yatırımcılara sundu.

Entertech İstanbul Teknokent'ten Destek

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ortaklığıyla oluşturulan Entertech İstanbul Teknokent'in

"London Market Expansion" (Londra Pazarında Genişleme) programına kabul edilen 13 girişimci, Londra’da önemli bir vitrin fırsatı yakaladı. Temiz enerji, yapay zeka, eğitim teknolojileri gibi alanlarda yenilikçi projeler geliştiren firmalar, yatırımcılarla buluşarak büyük bir adım attı.

Girişimlerin Vizyonu ve Hedefleri

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra Teknoloji Haftası'ndan en önemli beklentilerinin Türk girişimlerinin

küresel sahnede görünürlük kazanması olduğunu belirtti. Kasapoğlu, İngiltere'deki girişimcilik ekosistemiyle işbirlikleri geliştirmeyi ve girişimlerin Avrupa pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Girişimcilik Ekosistemine Katkılar

Küresel ölçekte yenilik ve teknoloji trendlerini takip ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, bu tür etkinliklerin girişimcilerin ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı sunduğunu söyledi. "Yeni pazarlara açılma ve yatırım alma süreçlerini hızlandıran bu platformlar, yerel programların gelişmesine de katkı sağlıyor," diyen Kasapoğlu, uluslararası organizasyonların ekosisteme katkılarına dikkat çekti.

Entertech İstanbul Teknokent'in desteklediği girişimciler, Londra’da haftalar boyunca yatırımcı görüşmelerine devam edecek. Londra Teknoloji Haftası’na ayrıca Türkiye'nin dört büyük teknoparkı ile 33 firma ve Türkiye'den 150 temsilci katılım sağladı ve Türk teknoloji girişimcileri, bilişim teknolojileri alanındaki ihracatlarını artırarak Türkiye'nin dijital gücünü küresel çapta öne çıkarmayı hedefliyor.

Entertech İstanbul Teknokent'in "London Market Expansion" (Londra Pazarında Genişleme) programına kabul alan 13 girişimci, Londra Teknoloji Haftası'nda Türkiye pavilyonundaki demo gününde iş fikirlerini sunarak yatırımcılarla buluştu. Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, burada konuşma yaptı.

Entertech İstanbul Teknokent'in "London Market Expansion" (Londra Pazarında Genişleme) programına kabul alan 13 girişimci, Londra Teknoloji Haftası'nda Türkiye pavilyonundaki demo gününde iş fikirlerini sunarak yatırımcılarla buluştu. Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, burada konuşma yaptı.