Türk Girişimler Londra'da Yatırımcılarla Buluştu

İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin girişimcilik sahnesini dünya çapında tanıtmak için Big Bang Demo Day etkinliğini Londra'da gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk teknoloji girişimlerinin, İngiltere üzerinden küresel pazarlara açılma fırsatlarını değerlendirdiğini vurguladı ve şöyle ifade etti: “Girişimcilerimize yardımcı olmak için çalışıyoruz. Türk yatırımlarının küresel pazarlara açılımında doğru hedeflere ulaşması için kamu, akademi ve özel sektör olarak ortak çalışmalarımız devam edecek.”

Girişimlerin Çeşitliliği ve Yatırım Potansiyeli

15 farklı girişim, otomotiv, sağlık, sürdürülebilirlik, eğitim ve teknoloji alanlarında yaklaşık 40 milyon sterlin yatırım arayışıyla 60'tan fazla uluslararası yatırımcıyla bir araya geldi. Katılımcılar arasında Archi's Academy, Bulutklinik, Bunsar, Büyütech, Finlayer, Lumnion gibi isimler yer aldı.

İTÜ ARI Teknokent'in Vizyonu

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, bu yıl sundukları küreselleşme desteklerini genişlettiğini belirterek, “Girişimlerin ihracat kapasitesini ve yabancı yatırımcı ilgisini artırmak hedefimizdir.” dedi. Bu tür organizasyonların Türkiye'nin uluslararası girişimcilik ekosisteminin gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Dikbaş, 270 milyon dolarlık yatırım tutarının ekosistemin potansiyelini gösterdiğini de vurguladı.

Big Bang Demo Day, Türk girişimcilerin uluslararası başarılarına zemin hazırlarken, İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilere sunduğu desteği de pekiştirmiş oldu.

Türkiye'den girişimler, Londra'da Big Bang Demo Day etkinliğinde uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. İTÜ ARI Teknokent'in Türkiye'nin en büyük girişimcilik buluşması Big Bang Startup Challenge kapsamında küresel çapta ilk etkinliği olan Big Bang Londra Demo Day, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükelçi Ertaş, etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye'den girişimler, Londra'da Big Bang Demo Day etkinliğinde uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. İTÜ ARI Teknokent'in Türkiye'nin en büyük girişimcilik buluşması Big Bang Startup Challenge kapsamında küresel çapta ilk etkinliği olan Big Bang Londra Demo Day, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükelçi Ertaş, etkinlikte konuşma yaptı.