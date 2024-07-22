Türk Hava Yolları Yılın Havacılık Fuarında Yeni 'Business Class' Koltuk Süitini Tanıttı

THY Yeni 'Business Class' Koltuk Süitini Tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de düzenlenen bir havacılık fuarında, son teknolojiye sahip yeni 'Business Class' koltuk süitini tanıttı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, tanıtılan 'Crystal Business Class Suite', şirketin filosundaki uçaklarda ayarlanabilir kapıya sahip ilk koltuklar olma özelliği taşımaktadır.

Konforlu ve Modern Tasarım

Yeni koltuklar, tüm misafirlere doğrudan koridor erişimi sağlarken, orta koltuklar için ayarlanabilir mahremiyet panelleri de sunuyor. 23 inç genişliğe sahip koltuklar, geniş bir ayak dinlendirme alanıyla konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, tüm kenar süitler, pencereye doğrudan erişim imkanı sunuyor.

Küresel markanın “Flow” marka kimliğine uygun olarak tasarlanan yeni süitlerde, daha açık ve sıcak renk paletleri, mermer görünümlü yan masa ve altın tonlarındaki detaylar dikkat çekmektedir.

Üst Düzey Misafir Deneyimi

Yeni süitler, ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel prizler ve kablosuz şarj ünitesi gibi pek çok özellik sunuyor. Ayrıca, 22 inçlik IFE ekranı ile Türk Hava Yolları'nın misafir deneyimini daha da üst seviyeye çıkaracak olanaklar barındırıyor.

THY'nin yeni koltukları, özelleşmiş TCI Aircraft Interiors firması tarafından, Türkiye’den temin edilen deri ve kumaşlar kullanılarak üretilmiştir.

THY Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açıklamaları

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni Business Class hizmetine dair şunları belirtti: "Yeni Crystal Business Class süitimiz, uzun mesafe lüks seyahatinizde yeni bir sayfa açacak ve global ağımızda yeni bir konfor seviyesi sunacak. Özel tasarım koltuklarımız ve ödüllü uçak içi yemek servisimizle misafirlerimize bulutların üzerinde eşsiz bir deneyim sunmaya devam edeceğiz."

Uçuş Filolarında Yer Alacak

THY'nin kıtalararası uçuşlarında kullanılacak olan bu yeni koltuklar, Airbus A350'lerde kademeli olarak takılacak ve ayrıca yenilenecek Boeing 777 filosunda da yer alacak.