Türk Kozmetik Sektörü Avustralya Pazarında Büyümeye Hazırlanıyor

Türk Kozmetik Sektörü Avustralya Pazarında Büyümeyi Hedefliyor

Türk kozmetik üreticileri, Avustralya pazarında büyümeyi hedefliyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) destekli düzenlenen ticaret heyeti organizasyonu, bu amaca yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İKMİB Tarafından Düzenlenen Ticaret Heyeti

İKMİB'in açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Sidney'de gerçekleştirilen "Cosmeet Avustralya Kozmetik Sektörü Ticaret Heyeti" etkinliğine 13 Türk şirketi katıldı. Bu organizasyon, Türk firmalarının ihracat potansiyelini artırmak ve Avustralya kozmetik pazarında büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Heyet programında, Türk firmaların yöneticileri, Avustralya'nın önde gelen kozmetik ithalatçıları, distribütörleri ve perakende firmaları ile bir araya geldi. Organizasyon sırasında 168 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi, sektörel sunumlar yapıldı ve market ile mağaza ziyaretleri düzenlendi.

Türk Markaları Avustralya'da İlgi Gördü

Türk markalarının yenilikçi, kaliteli ve doğal içerikli ürünleri Avustralya pazarında büyük ilgi gördü. Ayrıca, distribütörlerin, kozmetik mağazalarının ve süpermarketlerin ziyaret edilmesiyle pazar analizi gerçekleştirildi.

İKMİB Kozmetik, Temizlik ve Private Label Sektörü Komite Başkanı Uğur Adıyaman ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Süleyman Özgür Öztürk etkinlikte hazır bulundu. Organizasyonu Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer, Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş ve Sidney Ticaret Müşaviri Yavuz Gökçayır da ziyaret etti.

IKMİB Başkanı Pelister'den Değerli Açıklamalar

IKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, düzenlenen ticaret heyetinin Türk kozmetik sektörünün küresel rekabet gücünü artırma hedefinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu yıl içinde 7 milli katılım, 6 ticaret heyeti ve 5 info stant katılımı gerçekleştirdiklerini belirten Pelister, yıl sonuna kadar 10 ticaret heyeti daha düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Pelister, Avustralya'nın büyüyen kozmetik pazarı ve Asya-Pasifik'e açılan stratejik konumu ile Türk markaları için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. "Bu ülke için düzenlediğimiz heyet programı, Türkiye'nin güzellik ve bakım alanındaki güçlü üretim kapasitesini küresel platformda daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor" şeklinde konuştu.

Avustralya pazarında büyümeyi hedefleyen Türk kozmetik üreticileri, bu ülkeye yönelik ticaret heyeti organizasyonu düzenledi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Avustralya Sidney'de düzenlenen "Cosmeet Avustralya Kozmetik Sektörü Ticaret Heyeti"ne 13 Türk şirketi katıldı.