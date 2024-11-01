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Türk Lirası Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranları Artırıldı

Yeni düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlardaki stopaj oranları yükseltildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 01:20
Türk Lirası Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranları Artırıldı

Türk Lirası Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranlarına Yeni Düzenleme

Son yapılan bir düzenleme ile Türk lirası mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranları artırıldı.

Yeni Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi çerçevesinde, stopaj oranları 6 ay vadeli mevduatta %10, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %7,5 ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise %5 olarak belirlendi.

Önemli Değişiklikler

Daha önce %7,5 olarak uygulanan 6 ay vadeli hesaplar için stopaj oranı %10'a çıkarıldı. 1 yıl vadeli hesaplarda ise oran %5'ten %7,5'e yükseltildi. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda daha önce %2,5 olan oran, şimdi %5 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan bu düzenlemenin son tarihi ise 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

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