Türk Lirası, Reel Değerde 4 Yılın Zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2024’te TÜFE bazında 0,10 puan artarak 67,12 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, geçmiş ay ile kıyaslandığında 0,10 puan artış göstermiştir ve Kasım 2024 döneminde 67,02 olarak kaydedilmiştir.

Yİ-ÜFE'de Düşüş

Bu süreçte, Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise 0,23 puan azalma göstererek 96,88’den 96,65’e gerilemiştir.

Türk Lirasının Değeri Artıyor

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,96 puan artış sağlamıştır. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri, Şubat 2021'den itibaren en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.