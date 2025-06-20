Türk Mühendis Batuhan Ergör, Hijyen Algoritmasını İhraç Ediyor

Northwestern Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Batuhan Ergör, babası Mehmet Ergör'ün sağlık ve gıda sektöründe çalışanların el hijyeni takibini sağlamak amacıyla geliştirmek istediği sistemi hayata geçirerek uluslararası hizmet ihracatına başladı.

2019 yılında Kovid-19 salgını döneminde, babası ile birlikte oluşan bu önemli projeye yönelen Ergör, üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönerek yapay zeka algoritmasını geliştirerek YIKA hizmetini oluşturdu.

Global El Hijyeni Problemi ve Çözüm Yaklaşımı

Ergör, el hijyeni takibinin global bir sorun olduğuna dikkat çekerek, özellikle Amerika ve Avrupa'daki sağlık kuruluşlarının bu meseleye çözüm arayışında olduğunu ifade etti. Ergör, Amerika'da son 4 yılda el hijyeni takibi sistemleri kullanan hastanelerin pazar payının %10'u bulduğunu belirtti.

“El hijyeni açısından dünyada ve Türkiye'de raporlama zorunluluğu var,” diyen Ergör, sağlık çalışanlarının yaka kartları ve sensörlerle el hijyeni aktivitelerinin sürekli olarak takip edilmesini sağladıklarını vurguladı.

Başarı Öyküsü ve İhracat Hedefleri

2020 yılında TÜBİTAK desteğiyle şirketini kuran Ergör, 9 kişilik mühendis ekibiyle birlikte çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. 2022 yılında iç pazara sunulan milli yapay zeka algoritmaları, Türkiye'dek çeşitli özel ve kamu kuruluşlarına, hastanelere ve gıda işletmelerine hizmet vermeye başladı.

Ergör ayrıca, 2023 sonu itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da teknolojilerini uygulamaya koyduklarını belirtti. Bugün iç ve dış pazarda 20 kuruluşta 3 binin üzerinde çalışanın el hijyeni aktiviteleri takip edilmekte. Müşterilerin %60’ının yurt dışından olması ise ülkeye büyük değer katmaktadır.

Gelecek Vizyonu ve Gençlere Mesajı

El hijyeni takip pazarının dünya çapında yaklaşık 10 milyar dolar, Türkiye’de ise 1 milyar dolar potansiyel sunduğuna dikkat çeken Ergör, büyüme hedeflerinin Amerika pazarında genişleme yapmak olduğunu belirtiyor. Ergör, Türk gençlerine seslenerek, zor zamanların bir fırsata dönüşebileceğini; gençlerin üretken olmasının, ülkeyi ileri taşımaktaki sorumlulukları olduğunu vurguladı.

“Bu ülke bizim. İyi bir değer üretmek ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak hepimizin, özellikle gençlerin sorumluluğu” diye konuşan Ergör, bu amaçla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Northwestern Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Batuhan Ergör, babasının sağlık ve gıda sektöründe çalışanların el hijyeni takibini yapmak amacıyla oluşturmak istediği sistemi, yapay zeka destekli algoritma ile hayata geçirerek hizmet ihracatına başladı.

ABD'nin Chicago kentinde bulunan Northwestern Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Batuhan Ergör, babasının sağlık ve gıda sektöründe çalışanların el hijyeni takibini yapmak amacıyla oluşturmak istediği sistemi, yapay zeka destekli algoritma ile hayata geçirerek hizmet ihracatına başladı.