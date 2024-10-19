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Türk Müteahhitler Irak’a Çıkarma Yaptı

Türk müteahhitlik heyeti, Irak'ta istikrar ve kalkınma fırsatlarını ele almak üzere bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:07
Türk Müteahhitler Irak’a Çıkarma Yaptı

Türk Müteahhitlik Heyetinin Irak Ziyareti

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren liderliğindeki Türk müteahhitlik heyeti, Irak’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Eren, ziyaret esnasında, Irak'ın uzun bir aradan sonra yeniden istikrar dönemine girdiğini ve bunun kalkınma hamlesinin itici gücü olacağını ifade etti.

Kalkınma Hamleleri ve Projeler

Açıklanan bilgilere göre, TMB Başkan Vekili Müfit Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Kartal Usluel, Ali Rıza Arslan, Tevfik Öz ve Genel Sekreter Fuat Kasımcan da ziyarette bulundular. Ziyaretin amacı, 18-19 Kasım'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında planlanan genel ticaret ve müteahhitlik heyeti programından önce Türk müteahhit firmalarının projeleri hakkında bilgi sağlamak oldu.

Irak'ın İnşaat Pazarı

Erdal Eren, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 137 ülkede toplam 516 milyar dolar değerinde 12.000'den fazla projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Irak'ın inşaat pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 11 milyar dolara ulaşmasının beklenildiğini ve bu pazarın 2025-2028 yılları arasında ortalama yüzde 5 oranında büyümesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Projeler Hakkında Görüşmeler

Eren, ayrıca Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın gündemindeki önemli konulardan biri olduğunu vurgulayarak, bu projenin ülkeyi önemli bir ulaşım merkezi haline getireceğini ve sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturacağını belirtti. Bağdat'taki metro ve çevre yolu projeleri, hastane, okul, konut, içme suyu ve enerji iletim hatları gibi birçok büyük projenin planlandığını ifade etti.

Iraklı Yetkililerle Yapılan Görüşmeler

Eren, Bağdat Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım ile yaptıkları görüşmede, 600 milyon dolar değerinde atık su projeleri olduğunu öğrendiklerini dile getirdi. Ayrıca, sulama kanalları ve baraj inşaat projeleri gibi ihtiyaç duyulan konut sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu da hatırlattı.

Hedefler ve İlerleyen Süreç

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eren, Türk firmalarına olan güvenin arttığını ve talebin yüksek olduğunu vurguladı. Ziyaretlerinin sonrasında, 18-19 Kasım tarihlerinde icra edilecek programlarının daha verimli geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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