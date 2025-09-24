Türk Öğrencilerin Yapay Zeka Çözümü ICAO’da Dünya Birincisi

Türk öğrencilerin yapay zeka destekli 'Air Traffic Controller Diversion & Support System' projesi, ICAO Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda 25 proje arasından dünya birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk öğrencilerin havacılık sektörü için geliştirdikleri yapay zeka destekli çözümle Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda birinci olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada geçen yıl kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO" etkinliğinin meyvelerini vermeye başladığını ve sempozyumun havacılıkta yapay zeka kullanımını uluslararası gündeme taşıdığını, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını aktardı.

ICAO 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda Türk öğrencilerin elde ettiği başarıya işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kuşağımızdan gelen genç öğrencilerimiz, 'Global Horizons: Inclusive Innovations for Aviation' teması altında havacılığın kritik bir sorunu için geliştirdikleri yapay zeka çözümüyle 25 proje arasından dünya birincisi olmuştur. Türk öğrencilerin geliştirdiği 'Air Traffic Controller Diversion & Support System' projesi, hava trafik kontrolünde ani yönlendirme ihtiyaçlarında hava araçlarına destek sağlıyor. Bu proje güvenli rota değişimlerini kolaylaştırırken aynı zamanda kriz yönetimi kapasitesini de güçlendiriyor. Antalya'da başlattığımız vizyon, gençlerimizin bugün dünya birinciliğine uzanmasının temelini oluşturdu. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, bu başarının hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin yenilikçi projelerine ilham vermesini temenni ediyorum."

TEKNOFEST kökenli bu projenin, hava trafik kontrolünde yönlendirme ve kriz yönetimine sağladığı katkıların uluslararası düzeyde de takdir topladığı vurgulandı.

