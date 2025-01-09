Türk Otomotiv Sektörü, İhracatta Milyar Dolarlık Ülke Sayısını Arttırdı

Türk otomotiv sektörü, ihracatını 2024'te 37 milyar dolara çıkararak rekor kırdı ve 1 milyar dolar üzerinde satış yaptığı ülke sayısını 10’a yükseltti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:06
Türk Otomotiv Sektörü, İhracatta Milyar Dolarlık Ülke Sayısını Arttırdı

Türk Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

2024 yılı itibarıyla Türk otomotiv sektörü, ihracatını 37 milyar dolara çıkararak yeni bir rekor kırmış durumda. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzerinde satış gerçekleştirdiği ülke sayısını 9'dan 10'a yükselten sektör, dış satımda büyük bir başarı elde etti.

CEM ŞAN imzasıyla yayımlanan habere göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine dayanan araştırmalar, Türk otomotiv sektörünün 2023 yılında 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık dış satımla kapandığını ve bu sayının yüzde 6 artışla 37 milyar 211 milyon 661 bin dolara ulaştığını gösteriyor.

İhracatta Öne Çıkan Ülkeler

Türk otomotiv sektörünün cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracatı rekorunu kırmasıyla birlikte, dış satım payı da %16,5 oranında gerçekleşti. 2024 itibarıyla Almanya, otomotiv ihracatının ana pazarı olarak 4 milyar 856 milyon 459 bin dolarlık satışla liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Fransa ise 4 milyar 330 milyon 292 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada bulunurken, Birleşik Krallık, %25'lik bir artışla 4 milyar 101 milyon 335 bin dolara ulaştı. İtalya, %9,5'lik artışla 3 milyar 435 milyon 956 bin dolarlık ihracatla dördüncü, İspanya %3 artışla 2 milyar 505 milyon 250 bin dolarlık dış satımla beşinci sırada yer aldı.

Slovenya’ya Büyük Artış

Slovenya, %33'lük artış göstererek 1 milyar 799 milyon 190 bin dolarlık satışla en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yedinci sıraya yükseldi. Belçika, %6 artışla 1 milyar 400 milyon 934 bin dolara, ABD ise %19 artışla 1 milyar 209 milyon 430 bin dolara çıktı. Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki son durumu gösteren veriler, önemli bir büyümenin yaşandığını ortaya koyuyor.

2024 İhracat Rakamları

Aşağıda, Türk otomotiv sektörünün 2024 yılında en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları verilmiştir:

  • Almanya: 4.856.459.851 $ (değişim %0,1)
  • Fransa: 4.330.292.593 $ (değişim %0,5)
  • Birleşik Krallık: 4.101.335.344 $ (değişim %25)
  • İtalya: 3.435.956.922 $ (değişim %9,5)
  • İspanya: 2.505.250.121 $ (değişim %3)
  • Polonya: 1.832.269.457 $ (değişim %4)
  • Slovenya: 1.799.190.264 $ (değişim %33)
  • Belçika: 1.400.934.757 $ (değişim %6)
  • ABD: 1.209.430.699 $ (değişim %19)
  • Romanya: 1.159.565.889 $ (değişim %33,5)

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