Türk tırları 14 yıl sonra Suriye'ye doğrudan taşımacılığa başladı

Türkiye ile Suriye arasında 14 yıl sonra karayolu taşımacılığı 26 Ağustos'ta Mersin çıkışlı IRU Tır Karnesi ile yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:27
Türkiye ile Suriye arasında 14 yıl aradan sonra doğrudan karayolu taşımacılığı yeniden devreye girdi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından yapılan açıklamaya göre ilk sefer 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.

Güzergâh ve ilk sefer

UND açıklamasında, araçların Mersin'den IRU kanalı üzerinden Tır Karnesi kullanarak Şam'a doğru yola çıktığı bildirildi. Bu adımla aktarma ve araç değişiminin sona erdiği vurgulandı.

UND'den değerlendirme

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Suriye'ye yönelik taşımacılıkta son dönemde önemli bir artış görüldüğünü belirterek, "Bu tarihi adım, Türk araçlarına çok önemli bir bölgeyi tamamen açtı. Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor, bu da sevkiyat sürelerini kısaltırken maliyetleri düşürecek, rekabet gücümüzü artıracak. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi yeni ulaştırma koridorlarının önem kazandığı bir dönemde, Suriye kapısının açılması stratejik bir kazanımdır. Bu gelişme hem ihracatçılarımıza hem de lojistik sektörüne ciddi avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcisinin görüşü

İlk seferleri gerçekleştiren Özcemay Uluslararası Taşımacılık Üst Yöneticisi (CEO) Raif Ay, hattın yalnızca yük taşımadığını, Avrupa ile Orta Doğu arasında yeniden bir ticaret köprüsü kurulduğunu söyledi. Ay, savaş öncesi tenteli tır filosuyla Avrupa'dan Orta Doğu'ya hızlı ve ekonomik taşımacılık sağlandığını; ancak kapalı sınırlar, güvenlik riskleri, aktarma zorunlulukları ve ek maliyetler nedeniyle hattın uzun süre devre dışı kaldığını hatırlattı ve "Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor. Sevkiyat süreleri kısalıyor, zaman kaybımız olmayacak. Maliyetlerimiz düşerken hasar ve kayıp riski en aza inecek." dedi.

