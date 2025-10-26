Türk ve İngiliz İş Dünyası Londra'da TBCCI Resepsiyonunda Buluştu

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından düzenlenen yıllık resepsiyon, Londra'daki EY ofisinde gerçekleştirildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine odaklandı ve iş dünyasından geniş katılım sağladı.

Katılımcılar ve Açılış Konuşması

Resepsiyona, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy ile Türkiye ve İngiltere hükümetlerinden üst düzey temsilciler katıldı. Etkinlik, EY şirketi ortağı Yunus Özler'in açılış konuşmasıyla başladı; Özler, küresel zorluklar ve fırsatlar karşısında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin önemine vurgu yaptı.

TBCCI Yönetimi ve Mesajlar

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Profesör Emma Edhem'in konuşmasının ardından, Büyükelçi Ertaş iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekti ve TBCCI'nın iş birliğini güçlendirmedeki katkıları için teşekkür etti.

Sunum ve Yeni Üyeler

Resepsiyonda, EY ortağı ve EY Turkic Network sponsorlarından Erol Mustafa tarafından verilen "Siber Güvenlik ve Teknoloji Riskleri" başlıklı sunum dikkat çekti. Mustafa, dijital çağda organizasyonların karşılaştığı riskleri ve bu risklere karşı dayanıklılık geliştirme gerekliliğini detaylarıyla aktardı.

Etkinlikte ayrıca TBCCI'ın yeni üyeleri de tanıtıldı ve katılımcılar arası ağ oluşturma fırsatları değerlendirildi.

