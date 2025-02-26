Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanlarından HÜRJET ile Kol Uçuşu

Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları, iki HÜRJET ile tarihi bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:55
Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanlarından HÜRJET ile Kol Uçuşu

Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanlarından Anlamlı Uçuş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, iki HÜRJET ile unutulmaz bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan uçuş videosu, havacılığın iki ülke arasındaki güçlü bağları temsil ettiğinin altını çizdi.

Paylaşımda, "İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu önemli etkinlik, Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini ve dostane ilişkileri pekiştiriyor.

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