Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı Yeniden Başlıyor

Türkiye ile Avrupa Birliği, 6 yıl aradan sonra yüksek düzeyli ekonomi diyalog toplantısı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:08
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı Yeniden Başlıyor

Türkiye ile AB Arasında Ekonomik Diyalog Gelişiyor

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı, 6 yıllık bir aranın ardından planlanıyor. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kos, "Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz." diyerek, geçen yıl AB'nin Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde karar aldığını hatırlattı. Öte yandan; Kos, "Türkiye ile mart ve nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Hatırlatmak gerekirse, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı en son 28 Şubat 2019'da İstanbul'da düzenlenmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci döneminin ilk dış ziyaretlerinden birini 17 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ana konusu ise Suriye'de yaşanan gelişmeler olmuştur. Ardından düzenlenen basın toplantısında ise AB, ekonomi alanında olumlu mesajlar vermiştir.

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