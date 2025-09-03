Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de Başlıyor — Bakanlar Protokole İmza Atacak

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu 4 Eylül'de İzmir'de Başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji işbirliğini ilerletecek Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre forum, iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek kapsamlı bir gündemle çalışacak.

Katılımcılar ve Protokol İmzası

Forum açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev hazır bulunacak. Etkinlik kapsamında iki ülkenin bakanları, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören Forum Protokolü'ne imza atacak ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Çalışma Grupları ve Gündem Başlıkları

Forum, ilgili kurum ve sektörlerin katılımıyla oluşturulan altı çalışma grubuyla faaliyet gösterecek. Gündemde öne çıkan başlıklar arasında hidrokarbon ve petrokimya, yenilenebilir enerji, elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim, regülasyon, enerji verimliliği ve madencilik yer alıyor. Her çalışma grubunun hazırladığı çalışmalar forum oturumlarında ele alınacak.

Protokolün Kapsamı

Söz konusu Forum Protokolü ile taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabakata varacak. Protokol, iki ülke arasında somut işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.