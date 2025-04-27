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Türkiye, Balkanlar'a Nitelikli Sağlık Turizmi Hizmetleri Sunuyor

Türkiye, Balkanlar ve çevresindeki ülkelere sağlık turizmi hizmetlerini artırma hedefinde önemli adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:08
Türkiye, Balkanlar'a Nitelikli Sağlık Turizmi Hizmetleri Sunuyor

Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Edirne’de Gerçekleşti

Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu ile Türkiye, sağlık turizmi alanında görülmemiş fırsat ve işbirlikleri geliştirmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen forumda, Türkiye'nin sağlık yatırımları ve uluslararası işbirlikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver’den Önemli Açıklamalar

Forumda konuşan USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye’nin modern sağlık altyapısıyla uluslararası paydaşlarla işbirlikleri güçlendirmek için yola çıktıklarını açıkladı. Ünver, "Son 20 yılda sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, sadece vatandaşlarımıza değil, bölge ülkelerimize de umut oldu" dedi.

Ünver, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında, birlikte üretme ve iyileştirme ruhunu koruyarak, ortak projelerin küresel sağlık mimarisinin geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz" diye ekledi.

Sağlık Turizminde Büyük Artış

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz ise Türkiye'nin sağlık turizmi alanında büyük ivme kazandığını belirtti. Ceviz, Türkiye'deki 945 kamu hastanesi ve toplamda 175 bine varan yatak sayısıyla bulundukları sağlık altyapısını öne çıkardı. Şehir hastanelerinin kaliteli hizmet sunma kapasitesi, Türkiye'yi sağlık hizmetlerinde cazibe merkezi haline getiriyor.

Büyükelçi Yörük: Türkiye Balkanların Lideri

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki doğrudan yatırımlarının 2023 itibarıyla 18 milyar dolara ulaştığını vurguladı. "Balkan ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz 32 milyar dolar seviyesine ulaştı" şeklinde konuştu.

Yörük, Edirne'nin bölge stratejilerinde önemli bir merkez konumunda olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin pandemi dönemindeki sağlık yardımlarının Balkanlar'da büyük yankı bulduğunu ifade etti.

Forumda Diğer Katılımcılar

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık İş Konseyi Başkanı Mehmet Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Turizm Meclisi Başkanı Özgür Öztan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat da sunumlar yaptı.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında düzenlenen panellerde sağlık turizmi...

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında düzenlenen panellerde sağlık turizmi, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirlikleri ve kamu ile özel sektörün bu alandaki çalışmaları ele alındı.

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında düzenlenen panellerde sağlık turizmi...

Edirne'de Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu kapsamında düzenlenen panellerde sağlık turizmi, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirlikleri ve kamu ile özel sektörün bu alandaki çalışmaları ele alındı.

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