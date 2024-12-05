DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

Türkiye'de 2023 Eğitim Harcamaları 1,1 Trilyon Lirayı Aştı

Türkiye'de eğitim harcamaları 2023'te 1,1 trilyon lirayı geçerek rekor seviyeye ulaştı, devlet katkısı yüzde 83,5 oldu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:25
Türkiye'de 2023 Eğitim Harcamaları 1,1 Trilyon Lirayı Aştı

2023 Eğitim Harcamaları ve Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl, eğitim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira olarak gerçekleşti.

Devlet ve Hane Halkı Katkıları

Harcamaların yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının katkısının yüzde 7,9 düzeyinde olduğu belirlendi. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2023'te yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Eğitim Düzeyleri Arasındaki Dağılım

Eğitim harcamalarının en çok arttığı düzeyler arasında ilkokul yüzde 109 ve okul öncesi yüzde 107,2 ile ön plana çıktı. Devlet eğitim kurumlarında harcamaların yüzde 34,4'ü yükseköğretim, yüzde 21,4'ü ortaöğretim için yapıldı.

Öğrenci Başına Yapılan Harcama

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022'de 25 bin 143 lira iken, 2023'te 49 bin 045 lira olarak kaydedildi. En yüksek harcama ise yükseköğretim alanında, 84 bin 759 lira ile gerçekleşti. Öğrenci başına eğitim harcamasında en fazla artış ise yüzde 110,5 ile ortaöğretimde görüldü.

Özel Eğitim Kurumlarının Rolü

Özel eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yönlendirildi. Bu durum, özel eğitim kurumlarının eğitim sistemindeki önemli mali katkısını ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi Başladı
2
BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolara Ulaşacak
3
Türkiye'de 2023 Eğitim Harcamaları 1,1 Trilyon Lirayı Aştı
4
Sanayide Üretim Endeksi Yüzde 3,4 Düştü: Veriler Açıklandı
5
Dolar/TL 34,75 Seviye ile Yükselişini Sürdürüyor
6
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Merhaba Dedi
7
Alfa Romeo Junior Türkiye'de Satışta

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var