Türkiye'de 2023 Eğitim Harcamaları 1,1 Trilyon Lirayı Aştı

2023 Eğitim Harcamaları ve Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl, eğitim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 92,5 artarak 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira olarak gerçekleşti.

Devlet ve Hane Halkı Katkıları

Harcamaların yüzde 83,5'i devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının katkısının yüzde 7,9 düzeyinde olduğu belirlendi. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2023'te yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Eğitim Düzeyleri Arasındaki Dağılım

Eğitim harcamalarının en çok arttığı düzeyler arasında ilkokul yüzde 109 ve okul öncesi yüzde 107,2 ile ön plana çıktı. Devlet eğitim kurumlarında harcamaların yüzde 34,4'ü yükseköğretim, yüzde 21,4'ü ortaöğretim için yapıldı.

Öğrenci Başına Yapılan Harcama

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022'de 25 bin 143 lira iken, 2023'te 49 bin 045 lira olarak kaydedildi. En yüksek harcama ise yükseköğretim alanında, 84 bin 759 lira ile gerçekleşti. Öğrenci başına eğitim harcamasında en fazla artış ise yüzde 110,5 ile ortaöğretimde görüldü.

Özel Eğitim Kurumlarının Rolü

Özel eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların yüzde 41,4'ü yükseköğretime, yüzde 32,2'si ortaöğretime yönlendirildi. Bu durum, özel eğitim kurumlarının eğitim sistemindeki önemli mali katkısını ortaya koyuyor.