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Türkiye'de 2024 Yılında 2 Milyon 95 Bin İhracat Seferi Gerçekleşti

2024'te Türkiye, 2 milyon 95 bin ihracat seferi yaparak kara yolunun önemini bir kez daha gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:12
Türkiye'de 2024 Yılında 2 Milyon 95 Bin İhracat Seferi Gerçekleşti

Türkiye'de İhracatta Kara Yolunun Gücü

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, 2024 yılında Türkiye'de toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu seferlerin %71'inin Türk, %29'unun ise yabancı plakalı araçlar ile yapıldığı belirtildi.

Yıllık Değerlendirme Toplantısı

UND Genel Merkezinde yapılan yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Aras, pandemi, savaşlar ve diğer krizlerin kara yoluna olan ilgiyi artırdığını ifade ederek, küresel tedarik zincirinde kara yolunun avantajlarının giderek daha fazla ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Kara Yolunda İhracatın Yüzde 41’i

Aras, ülkemizin 70 ülkeyle kara yolu bağlantısına sahip olmasının ve stratejik konumunun önemine dikkat çekti. "Dünya ticaretinin %85’i deniz yoluyla yapılırken, ülkemizden yapılan ihracatın %41’i (107 milyar dolar) kara yoluyla gerçekleşiyor. Bu durum, kara yolunun sektördeki rolünü açıkça gösteriyor" diyerek ekledi.

İstatistiklerde Dikkat Çeken Rakamlar

2024 yılı itibarıyla taşımaların artış gösterdiğine değinen Aras, "2023 yılında 2 milyon 26 bin sefer gerilerken, 2024'te %3 artışla 2 milyon 95 bin seviyesine ulaştı" dedi.

İhracat Taşımalarında Ülkeler ve Sayılar

İhracat taşımalarında en çok seferin 492 bin ile Irak'a yapıldığını belirten Aras, Suriye, Almanya, Romanya ve Gürcistan'ın hemen ardından geldiğini söyledi. Türkiye’den Avrupa'ya yapılan ihracat taşıma sayısının 897 bin olduğunu, bu süreçte Almanya'nın her zaman olduğu gibi ilk sırayı aldığını ekledi.

Orta Doğu ve Orta Asya İlişkileri

Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yapılan toplam ihracat taşımalarının da önemli bir yer tuttuğunu belirten Aras, "Orta Doğu’ya 816 bin, Orta Asya’ya 20 milyar dolarlık ihracat yapıldı" dedi.

Türkiye’nin Lojistik Rolleri ve Hedefler

Türk araçlarının pazardaki payının %70, yabancı araçların ise %30 olduğu bilgisini veren Aras, Türkiye'nin lojistik koridorlarının stratejik önemi üzerinde durdu. "Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru ile ülkemiz, global ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Kadın İstihdamı ve Sektördeki Yenilikler

Aras ayrıca, kadın istihdamını artırmak amacıyla Kadın Sürücü Akademisi'ni kurduklarını ve sürücü vizesi sorununu çözmek için de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sonuç olarak, Türkiye’nin transit ülke statüsünü pekiştirmek için mevzuatların hızlı bir şekilde iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ardından, Türkiye'nin dış ticaretindeki katkılarının artırılması için daha fazla yatırım yapılması gerektiği kaydedildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras 2024 yılında...

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras 2024 yılında Türkiye'de 2 milyon 95 bin ihracat seferinin yapıldığını ve bunun yüzde 71’inin Türk araçları, yüzde 29’unun da yabancı plakalı araçlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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