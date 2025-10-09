Türkiye'de 5 Yeni 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' İlanı

MEHMET CAN TOPTAŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ekosistem değerlerini güçlendirecek şekilde Bingöl, Çanakkale ve Bilecik illerindeki beş alanın Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması

Yumaklı, sulak alanların tatlı su temininden sel kontrolüne, biyolojik çeşitlilikten iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına kadar pek çok hayati hizmet sunduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu alanların korunması ve yönetimi için yeni projeler ve eylem planları yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, "Son olarak Bingöl'de Gölbaşı Gölü, Çanakkale'de Kavak Deltası, Çardak Lagünü ve Suvla (Tuz) Lagünü ile Bilecik'te Beşgöller sulak alanları 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edildi. Böylece 131 korunan sulak alan sayımız 136'ya, mahalli öneme haiz sulak alan sayımız da 58'den 63'e yükseldi. Bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yumaklı, çalışmaların süreceğini ve bu sayıların daha da artırılacağını vurguladı.

Yeni ilan edilen alanların özellikleri

Gölbaşı Gölü (Bingöl, Adaklı ilçesi): Pınarlar ile yağmur ve kar sularından beslenen gölde bey sümbülü, saz ve kamış gibi bitki türleri; angut, ibibik, yeşilbaş ve saz bülbülü gibi kuş türleri yaşıyor.

Kavak Deltası (Çanakkale): Kavak Çayı'nın Ege Denizi'ne döküldüğü alanda oluşan delta, kumul vejetasyonuna sahip doğal bir ekosistem ve önemli bir kuş yaşam alanı. "Kıyısal Tatlı Su Lagünleri" ve "Sürekli Tatlı Su Bataklıkları" tiplerinden oluşan deltada, 3'ü bölgesel endemik olmak üzere 45 bitki türü bulunuyor; deltada şimdiye kadar 247 kuş türü gözlenmiş durumda.

Çardak Lagünü (Çanakkale): Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nın birleştiği bölgede yer alan lagün, ortalama 3 metre derinliğe sahip olup göç, barınma, beslenme ve üreme için önemli bir sulak alan. Lagünde kum zambağı, deniz börülcesi gibi 30 bitki türü; kulaklı batağan, sütlabi, flamingo ve kuğu gibi 111 kuş türü bulunuyor.

Suvla (Tuz) Lagünü (Çanakkale, Gelibolu Yarımadası): Bölgedeki en önemli kuş toplanma ve beslenme alanlarından biri. Lagünde tülpembe kum zambağı, lavanta gibi bitkiler ile dikkuyruk, kaşıkçı, pasbaş patka, suna ve flamingo gibi kuş türleri gözleniyor.

Beşgöller (Bilecik, Sakarya Nehri kıyısı): Kum alımı sonrasında oluşan ve beş gölden meydana gelen alanda su mercimeği, saz, sandalye sazı gibi bitkiler; alaca balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl gibi kuş türleri yaşıyor.

Koruma ve gelecek hedefleri

Bakan Yumaklı, sulak alanların korunması ve geliştirilmesi için bakanlıkça yürütülen çalışmaların devam edeceğini, bu sayede Türkiye'nin zengin ekosistem değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı.

Türkiye'nin zengin ekosistemine değer katacak Bingöl, Çanakkale ve Bilecik'teki 5 yer, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildi. Böylece korunan sulak alan sayısı 131'den 136'ya, mahalli öneme haiz sulak alan sayısı ise 58'den 63'e yükseldi.