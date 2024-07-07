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Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024'ün ilk yarısında önemli bir artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu dönemde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 07.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:11
Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

2024'ün ilk altı ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında en fazla satış yapan markalar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, bu dönemde öne çıkan üç marka dikkat çekiyor. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları ve şaşırtıcı detaylar...

YERLİ ÜRETİM MARKALAR İLK ÜÇTE

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası

2024 yılının ilk yarısında, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yerli üretim yapan markalar dikkat çekti. Toplam satışlarda başı çeken markalar şu şekilde sıralandı.

- Fiat: 71,021 adet

- Renault: 65,424 adet

- Ford: 44,962 adet

OTOMOBİL SATIŞLARINDA LİDER MARKALAR

2024 yılının ilk yarısında, otomobil satışlarında öne çıkan markalar...

- Renault: 56,960 adet

- Fiat: 43,531 adet

- Chery: 34,501 adet

- Volkswagen: 30,680 adet

- Hyundai: 26,440 adet

Lüks otomobil segmentinde ise aşağıdaki markalar öne çıktı...

- DS: 1,127 adet

- Porsche: 511 adet

- Lexus: 312 adet

- Maserati: 131 adet

- Jaguar: 37 adet

- Bentley: 19 adet

- Ferrari: 12 adet

- Lamborghini: 10 adet

- Aston Martin: 8 adet

- Alpine: 7 adet

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA DURUM

Elektrikli araç pazarında ise dikkat çeken satış rakamları şu şekilde...

- Togg: 13,021 adet

- Tesla: 3,082 adet (tahmini veri)

Hafif ticari araç segmentinde en çok satış yapan markalar:

- Ford: 29,688 adet

- Fiat: 27,490 adet

- Volkswagen: 11,227 adet

- Renault: 8,082 adet

- Citroen: 6,553 adet

2024'ün ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu markalar öne çıkarken, yerli üretim yapan markaların başarıları dikkat çekiyor. Otomobil satışları, lüks segmentteki değişiklikler ve elektrikli araçların yükselişi gibi konular, sektördeki dinamikleri belirlemeye devam ediyor.

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