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Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaatin Üzerinde

Türkiye'nin günlük elektrik üretimi 1 milyon 65 bin 111 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 51 bin 438 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:09
Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaatin Üzerinde

Türkiye'de elektrik üretimi ve tüketimi, 21 Ekim 2023 tarihinde dikkat çeken rakamlarla kaydedildi. Günlük bazda 1 milyon 65 bin 111 megavatsaat elektrik üretildi, bu esnada tüketim ise 1 milyon 51 bin 438 megavatsaat olarak belirlendi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 205 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 125 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşmiştir.

Günlük elektrik üretiminin detaylarına baktığımızda, üretimde en büyük payı yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri almaktadır. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve ardından yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri takip etmektedir.

Ayrıca, Türkiye'nin 13 bin 742 megavatsaat elektrik ihracatı ve 238 megavatsaat elektrik ithalatı yaptığı da bildirildi.

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