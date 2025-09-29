Türkiye'de Günlük Elektrik: 799 bin 222 megavatsaat Üretildi, 796 bin 832 megavatsaat Tüketildi

Dün Türkiye'de günlük 799 bin 222 megavatsaat üretim, 796 bin 832 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek tüketim 39 bin 381 MWh oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:07
Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 832 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 381 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 328 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile doğal gaz ve yüzde 14 ile linyit izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 10 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 646 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

