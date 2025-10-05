Türkiye'de Günlük Elektrik: 866 bin 203 megavatsaat Üretim, 869 bin 73 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de dün 866 bin 203 megavatsaat üretim, 869 bin 73 megavatsaat tüketim kaydedildi. TEİAŞ verilerine göre en yüksek tüketim 20.00'de 41 bin 191 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 10:26
Türkiye'de Günlük Elektrik: 866 bin 203 megavatsaat Üretim, 869 bin 73 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 866 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi; tüketim ise 869 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 191 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 30 bin 608 megavatsaatle 05.00'te görüldü.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 23,7 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Elektrik İhracat ve İthalat

Türkiye, dün 7 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı ve 10 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sofralık Zeytin İhracatında Rekor: 255 milyon 310 bin dolar
2
Zeybekci: Türkiye SİHA ve İHA Pazarının %65'ini Elinde Tutuyor — Hatay'ta Ekonomi Buluşması
3
Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi
4
Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Başladı
5
Küresel Piyasalardaki Tarife Depremi: 5 Kritik Soru ve Cevap
6
2025'te Elektrikte Serbest Tüketici Limiti 750 kWh Olacak
7
Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksindeki Düşüş

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde