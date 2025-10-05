Türkiye'de Günlük Elektrik: 866 bin 203 megavatsaat Üretim, 869 bin 73 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 866 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi; tüketim ise 869 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 191 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 30 bin 608 megavatsaatle 05.00'te görüldü.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 23,7 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Elektrik İhracat ve İthalat

Türkiye, dün 7 bin 664 megavatsaat elektrik ihracatı ve 10 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.