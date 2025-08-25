DOLAR
Türkiye'de Günlük Elektrik: 988 bin 23 megavatsaat Üretim, 970 bin 771 megavatsaat Tüketim

Türkiye'de dün günlük 988 bin 23 megavatsaat üretim, 970 bin 771 megavatsaat tüketim gerçekleşti; en yüksek tüketim 21.00'de 46 bin 52 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:22
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 988 bin 23 megavatsaat elektrik üretildi ve 970 bin 771 megavatsaat elektrik tüketildi.

Saatlik Tüketim Verileri

Saatlik bazda, en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 52 megavatsaat ile 21.00'de kaydedildi. En düşük tüketim 34 bin 292 megavatsaat ile 08.00'de

Üretim Kaynakları Dağılımı

Günlük üretimde ilk sırayı %22,6 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu %21,6 ile ithal kömür santralleri ve %14,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye, dün 22 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı ve 4 bin 966 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

