Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 981 bin 415, Tüketim 977 bin 936 megavatsaat

Türkiye'de dün 981 bin 415 megavatsaat üretim, 977 bin 936 megavatsaat tüketim; en yüksek tüketim 20.00'de 46 bin 543, ihracat 7 bin 344 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 10:16
Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 936 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 543 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 17 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Dış ticaret

Türkiye dün 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

