DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim: İthal Kömür Önde

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 99 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi; tüketim 1 milyon 96 bin 778 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:27
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim: İthal Kömür Önde

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 99 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 33 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 771 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Günlük üretimde ilk sırayı yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,1 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 7 bin 234 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 912 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Temmuz 2024'te İhracat %11 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı
2
BIST 100 Yükselişle Başladı: Açılış 11.391,96 Puana Çıktı
3
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Nvidia Sonuçları ve Merkez Bankası Kararı Piyasaları Etkiledi
4
Brent petrolün varili 66,96 dolara geriledi
5
Türkiye-Suriye Ticaretinde 24 Saat Dönemi: Cilvegözü, Öncüpınar ile Babel ve Babüsselam Açılıyor
6
Temmuzda Elektrik Üretiminde Rekor: 36,7 milyar kilovatsaat ve Günlük Zirve

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?