Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim: İthal Kömür Önde

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 99 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 96 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 33 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 771 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Günlük üretimde ilk sırayı yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,1 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 7 bin 234 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 912 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.