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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Dün Türkiye'nin elektrik üretimi 1.031.624 MWh, tüketimi ise 1.016.413 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:33
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 31 bin 624 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 413 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 144 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 841 megavatsaat ile 05.00'te gözlemlendi.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleşen elektrik üretiminde, ilk sırayı <%strong>yüzde 31% ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu ithal kömür santralleri yüzde 23,4 ile ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 14,8 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün itibarıyla 15 bin 815 megavatsaat elektrik ihraç etti, 484 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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