Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı. Veriler, enerji piyasasındaki günlük değişimleri ve kaynak dağılımını göstermesi açısından önem taşıyor.

Üretim ve Tüketim Toplamları

Resmi kayıtlara göre 1 milyon 97 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 81 bin 298 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 298 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 23 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı

Günlük üretimde ilk sırayı % olarak yüzde 29,6 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye, dün 21 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı ve 4 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.