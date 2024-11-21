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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri 968 Bin Megavatsaatin Üzerinde

Türkiye'de dün elektrik üretimi 968 bin 819 megavatsaat, tüketim ise 953 bin 275 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:23
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri 968 Bin Megavatsaatin Üzerinde

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, ülkemizde dün günlük elektrik üretimi 968 bin 819 megavatsaat olarak kaydedilirken, elektrik tüketimi 953 bin 275 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 45 bin 515 megavatsaat ile saat 18.00'de gerçekleşirken, gün içinde en düşük tüketim ise 31 bin 498 megavatsaat ile 05.00'te görüldü.

Elektrik üretiminde, %24,5 ile ithal kömür santralleri ilk sırada yer almakta. Bunu, %20,5'lik pay ile doğal gaz santralleri ve %16,6 ile rüzgar santralleri takip ediyor.

Ayrıca, Türkiye, dün 15 bin 846 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 322 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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