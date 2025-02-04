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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 981 Bin MWh Üretim

Dün Türkiye'de 981 bin 952 MWh elektrik üretildi. En yüksek tüketim 46 bin 771 MWh ile 12.00'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:56
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 981 Bin MWh Üretim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde toplamda 981 bin 952 megavatsaat elektrik üretildi. Günlük elektrik tüketimi ise 967 bin 766 megavatsaat olarak kaydedildi.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 771 megavatsaat ile saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 29 bin 791 megavatsaat değerine ulaşarak 03.00'te kaydedildi.

Üretim kaynakları arasında en yüksek paya sahip olanlar ise sırasıyla doğal gaz santralleri %29,8, ithal kömür santralleri %24,5 ve barajlı hidroelektrik santralleri %12 oranıyla dikkat çekti.

Ayrıca Türkiye, dün 14 bin 464 megavatsaat elektrik ihracı gerçekleştirirken, 286 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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