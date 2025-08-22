Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi 1.150.358, Tüketim 1.132.553 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi 1.150.358 megavatsaat

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 150 bin 358 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 553 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Zirvesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 703 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 96 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarında Dağılım

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün 20 bin 539 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 807 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ