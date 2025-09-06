DOLAR
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: 1 milyon 96 bin 11 megavatsaat

Türkiye'de dün 1 milyon 96 bin 11 megavatsaat üretim, 1 milyon 93 bin 393 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek tüketim 15.00'te 51 bin 749 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:10
Günlük veriler

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 11 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 393 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 749 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 819 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları ve dış ticaret

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 299 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 687 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

