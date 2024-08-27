Türkiye'de İnternet Kullanım İstatistikleri 2024

Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı %88,8

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin internet kullanım oranı resmi verilere göre %88,8 olarak belirlendi. Bu oran, 2023 yılında %87,1 iken, bu yıl önemli bir artış gösterdi.

Cinsiyet Bazlı İnternet Kullanımı

İnternet kullanım oranı, erkeklerde %92,2, kadınlarda ise %85,4 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, cinsiyetlere göre farklılık gösteren internet erişimi ve kullanımı alışkanlıklarını ortaya koyuyor.

e-Devlet Kullanım Oranı %73,7

Son bir yıl içinde resmi internet siteleri ve uygulamalarını kullanan bireylerin oranı %73,7 olarak belirtildi. Bu oran erkeklerde %80,7, kadınlarda ise %66,7 oldu. 25-34 yaş grubunda e-Devlet hizmetlerine erişim en yüksek seviyeye, %92,1'e ulaşırken, 65-74 yaş grubunda bu oran %25,6'dır.

e-Ticaret Verileri

2024 yılında internet üzerinden alışveriş yapma oranı %51,7'ye yükseldi. Erkekler arasında bu oran %54,1, kadınlar arasında ise %49,3 olarak saptandı. Özellikle giyim, ayakkabı ve aksesuar satışı ön plana çıktı.

Bireylerin %76,7'si 2024 yılının ilk 3 ayında bu kategorilerde alışveriş yaparken, kadınların %83'ünün giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri satın aldığı görüldü.

Sosyal Medya Kullanımı

İnternet kullanıcılarının %86,2'si WhatsApp uygulamasını tercih ederken, diğer popüler platformlar ise %71,3 ile YouTube ve %65,4 ile Instagram oldu. Bu veriler, özellikle mesajlaşma ve sosyal etkileşim alanında bireylerin tercihlerini yansıtmaktadır.

Alet ve Cihaz Kullanımı

İnternet kullanan bireylerin en favori cihazları arasında %47,9 ile internet bağlantılı TV ilk sırada yer almaktadır. Bunu %10,2 ile akıllı ev aletleri ve %9,7 ile akıllı giyilebilir cihazlar takip etmektedir.

Son 3 ay içinde internet üzerinden alışveriş yapanların %89,2'si ürün alırken fiyatın önemli olduğunu vurguladı. Bunu donanım özellikleri ve marka tercihleri sıraladı.