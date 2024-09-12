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Türkiye'de İnternet Kullanımı ve Girişimlerin Dijital Dönüşüm İstatistikleri 2024

TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki girişimlerin büyük bölümü internet bağlantısını sabit hat üzerinden gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:59
Türkiye'de İnternet Kullanımı ve Girişimlerin Dijital Dönüşüm İstatistikleri 2024

İnternet Bağlantı Alışkanlıkları ve Hız İhtiyacı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılında yapılan araştırma, iş amaçlı internet kullanan girişimlerin %91'inin sabit hat bağlantısı kullandığını gösteriyor. Bağlantı hızı açısından ise, girişimlerin %86,6'sı mevcut hızlarının yeterli olduğunu ifade etti.

Bağlantı Hızları ve Yeterlilik

Araştırma sonuçlarına göre, girişimlerin %57,4'ü 100 megabit/saniye veya daha düşük hızlarda, %34,3'ü 100-999 megabit/saniye arasında ve %8,3'ü 1 gigabit/saniye ve üzeri hızda internet kullanıyor. 2020 yılında sabit hat hızını yeterli bulan işletmelerin oranı %89,9 iken, 2024’te çeşitli çalışan sayıları kategorilerinde bu oranlar; 250 ve üzeri çalışan için %92,6, 50-249 çalışan için %87,9 ve 10-49 çalışan için ise %86,1 olarak belirlendi.

Uzaktan Erişim İmkanları ve E-satış Oranları

Girişimlerin %73'ü çalışanlarına uzaktan erişim sağlarken, bu oran 2022’de %68,4’tü. 2024 itibarıyla e-posta sistemine uzaktan erişim %68, doküman ve belgelere erişim ise %58 seviyesine ulaştı.

E-satış Faaliyetleri

2023'te e-satış gerçekleştiren girişimlerin oranı %17,4 olarak tespit edildi. Çalışan sayısı büyüklüğüne göre bu oran; 10-49 çalışanlı girişimlerde %17, 50-249 çalışanlı girişimlerde %17,4 ve 250 ve üzeri çalışanlı girişimlerde %30,8 olarak kaydedildi. Özellikle 'konaklama ve yiyecek hizmeti' sektöründe en yüksek e-satış oranı %46,1 olarak belirlendi.

Güvenlik Önlemleri ve Yapay Zeka Kullanımı

2024 yılı itibarıyla girişimlerin %76'sı bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği için önlem alırken, %22,4'ü güvenlik ihlal olayları yaşadı. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerini kullandığını belirten girişim oranı ise %4,4 olarak kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

Yapay zeka kullanmayı düşünmediğini ifade eden girişimlerin %8,4’ü, bunun en büyük nedeninin uzmanlık eksikliği olduğunu dile getirdi. %74,2'lik bir kesim maliyetlere bağlı zorluklarla karşılaştığını belirtirken, %69,3’lük bölüm mevcut sistemlerle uyumsuzluk sorununa dikkat çekti.

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