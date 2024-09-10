Türkiye'de İş Gücü İstatistiklerinde Olumlu Gelişmeler

Ticaret Bakanı'nın İstihdam Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bolat, iş gücü göstergelerindeki olumlu ilerlemelerin, hükümetin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat öncelikleri doğrultusunda geliştirilen programın kesin sonuçlarını yansıttığını belirtti.

İşsizlikte Düşüş

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuzda işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesine gerilediğini aktardı. Temmuz ayında ihracattaki artışın ve ithalattaki düşüşün dengeli bir büyüme sağlayarak istihdama önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

İstihdam Oranındaki Artış

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 235 bin artarak toplamda 32 milyon 712 bin kişiye ulaştığını belirten Bolat, istihdam oranının da 0,3 puan artışla %49,6 seviyesine çıktığını kaydetti. Genç nüfusta işsizlik oranının %16,6’ya düştüğünü ifade etti.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Stratejileri

Yılın ikinci çeyreğinde %2,5 oranında gerçekleşen ekonomik büyümenin yarısının net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını açıklayan Bakan Bolat, yerli ve milli üretimi desteklemek adına haksız fiyat uygulamalarına karşı aldıkları önlemleri sürdürdüklerini sözlerine ekledi. 2024 yılı için ihracat artışının ve ithalat azalmasının devam etmesi bekleniyor.

Bolat, "İş gücü göstergelerindeki olumlu gelişmeler, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerimiz doğrultusunda belirlenen programın somut sonuçlarını ortaya koyuyor," açıklamasını yaptı.