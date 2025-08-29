Türkiye'de işsizlik Temmuzda %8'e geriledi - TÜİK verileri

Türkiye'de işsizlik Temmuzda %8'e geriledi

TÜİK'in Temmuz iş gücü istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Temmuzda bir önceki aya kıyasla 164 bin azalışla 2 milyon 828 bin kişi olarak belirlendi.

Genel işsizlik oranı Temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %10,9 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı Temmuzda bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda %21,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti. Kurumun açıkladığı revize seriye ilişkin notlarda 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarına yer verildi.

Revize edilen veriler metin halinde şöyle verildi:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık20239,79,910,110,19,59,39,39,29,18,698,820249,18,68,88,58,498,98,68,78,88,68,520258,5 8,288,58,38,48(Sürecek)

Detaylı veri ve tablolar için TÜİK'in resmi açıklaması takip edilebilir.