Türkiye'de İstihdam Verileri: Aralık 2024'te 54 Bin Kişi Azaldı

Türkiye'de İstihdam Durumu Aralık 2024'te Düşüş Gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan iş gücü istatistiklerine göre, Aralık 2024 itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise %0,1 puanlık bir azalışla yüzde 49,5 seviyesine düştü.

İstihdam Oranları Cinsiyete Göre Dağılım

Bu veriler doğrultusunda erkeklerde istihdam oranı %66,9, kadınlarda ise %32,4 olarak kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı.

İş Gücüne Katılım ve İşsizlik Oranları

İş gücüne katılma oranı, %0,1 puan azalarak %54,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %36,6 olarak hesaplandı.

Aralık 2024'te iş gücüne katılım oranlarının ve istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresinin değişmediği görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam ve atıl iş gücü oranı ise %28,2 seviyesinde sabit kaldı.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde Aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü göstergeleri şu şekilde sıralanmıştır:

Nüfus (bin kişi): 66.124

İş gücü (bin kişi): 35.743

İstihdam (bin kişi): 32.718

İşsiz (bin kişi): 3.026

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi): 30.381

İş gücüne katılma oranı (yüzde): 54,1

İstihdam oranı (yüzde): 49,5

İşsizlik oranı (yüzde): 8,5

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): %16,3

Bu veriler ışığında, Türkiye'nin iş gücü pazarında gözlemlenen değişiklikler dikkatle incelenmeye devam edecek.