Türkiye'de İstihdam Verileri: Temmuz 2023 Raporu

Türkiye'de Temmuz Ayına Ait İstihdam Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2023 iş gücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen aya göre 235 bin artarak 32 milyon 712 bine ulaştı. Bu süreçte istihdam oranı da yüzde 49,6 olarak kaydedildi.

Cinsiyete Göre İstihdam Verileri

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak belirlendi. Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

İş Gücüne Katılma Oranı

İş gücüne katılma oranı ise %54,4 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 36,8 şeklinde ölçüldü.

Çalışma Süresi ve Atıl İş Gücü

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haftalık çalışma süresi, Temmuz'da 42,5 saat olarak kayda geçti, bir önceki aya göre 1,3 saat azalma gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise yüzde 26,5 olarak belirlendi.

Temel İş Gücü Göstergeleri

Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri için mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Nüfus: 65.942 (bin kişi)

65.942 (bin kişi) İş gücü: 35.879 (bin kişi)

35.879 (bin kişi) İstihdam: 32.712 (bin kişi)

32.712 (bin kişi) İşsizlik: 3.167 (bin kişi)

3.167 (bin kişi) İş gücüne katılma oranı: %54,4

%54,4 İstihdam oranı: %49,6

%49,6 İşsizlik oranı: %8,8

%8,8 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): %16,6

Bu verilere göre, Türkiye'nin iş gücü durumu Temmuz 2023 itibarıyla olumlu bir seyir izlemektedir.