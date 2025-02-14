Türkiye'de Ocak Ayında 112 Bin 173 Konut Satıldı: Yabancı Alımda Düşüş

2023 yılının ocak ayında Türkiye'de 112 bin 173 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancı alıcılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalarak 1547 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ocak ayında yüzde 1,4 oldu.

Yabancı Alıcılarda Rusya Önde

Bu ayda en fazla yabancı alım İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 611 konut satılırken, bunu 469 konutla Antalya ve 118 konutla Mersin takip etti. Ülke uyruklarına göre ise, Türkiye'den en çok konut alanlar arasında Rusya vatandaşları öne çıktı. Ocak ayında Rusya vatandaşları toplam 248 konut satın aldı.

İpotekli Satışlarda Artış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayda geçti. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 oldu. Ocak ayında ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el konutları oluşturdu.

Diğer Konut Satışlarında Yükseliş

Ocak ayında diğer konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışlarında diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı. Ayrıca, ilk el konut satışları ocakta yüzde 29,8 artış göstererek 32 bin 785 oldu.

Türkiye genelinde yıllık bazda ikinci el konut satışları ise yüzde 44,2 artışla 79 bin 388 seviyesine ulaştı. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 70,8 olarak belirlendi.