DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
3.413,6 -0,45%
BITCOIN
3.506.025,18 -0,72%

Türkiye'de Ocakta Konut Satışları Yüzde 39,7 Arttı

Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları 112 bin 173 ile rekor kırdı. İstanbul en çok konut satan il oldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:17
Türkiye'de Ocakta Konut Satışları Yüzde 39,7 Arttı

Türkiye Genelinde Konut Satışları Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2023 konut satış verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 konuta ulaştı.

Aralık 2024 Verileriyle Karşılaştırma

Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024 ile kıyaslandığında ise yüzde 47,2 azalmış durumda. Aralık 2024'te yapılan konut satışlarının sayısı 212 bin 637 olarak gerçekleşmişti.

Şehirler Bazında Satışlar

Satış verilerine göre, İstanbul, 18 bin 912 konut satışı ile en fazla satışın gerçekleştiği il oldu. Bu ili, 10 bin 158 satış ile Ankara ve 6 bin 634 konut satışı ile İzmir takip etti.

En Az Satış Yapan İller

Konya satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı. Ardahan 39 konut, Bayburt 62 konut ve Tunceli 80 konut satışıyla en düşük rakamlara sahip iller oldu.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon Yüzde 42’ye Düştü, Kısa Sürede Sonuç Almayı Umuyoruz
2
Yerli Rüzgar Türbinleri 5 Saatte Kuruluyor: Elektrik Üretiminde Yeni Çözüm
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Tahvil İhalesi Düzenleyecek
4
Türkiye'nin Avrupa'ya İhracatı Resesyon Endişelerine Rağmen Yükseliyor
5
TCMB Şubat Anketi: TÜFE Artış Beklentileri Yükseldi
6
Yeni YEKA Sahalarının Duyuru Takvimi Öne Çekilebilir
7
Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor