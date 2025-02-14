Türkiye'de Ocakta Konut Satışları Yüzde 39,7 Arttı

Türkiye Genelinde Konut Satışları Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2023 konut satış verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 konuta ulaştı.

Aralık 2024 Verileriyle Karşılaştırma

Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024 ile kıyaslandığında ise yüzde 47,2 azalmış durumda. Aralık 2024'te yapılan konut satışlarının sayısı 212 bin 637 olarak gerçekleşmişti.

Şehirler Bazında Satışlar

Satış verilerine göre, İstanbul, 18 bin 912 konut satışı ile en fazla satışın gerçekleştiği il oldu. Bu ili, 10 bin 158 satış ile Ankara ve 6 bin 634 konut satışı ile İzmir takip etti.

En Az Satış Yapan İller

Konya satış sayısının en az olduğu iller arasında yer aldı. Ardahan 39 konut, Bayburt 62 konut ve Tunceli 80 konut satışıyla en düşük rakamlara sahip iller oldu.

(Sürecek)